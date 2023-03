„Hätten etwas entfachen können“ So enttäuscht ist Fortuna-Kapitän Hoffmann nach Dämpfer gegen Heidenheim

Es gab da ein Wort, das Andre Hoffmann wieder und wieder über die Lippen ging, wenn auch in feinen grammatikalischen Variationen – und als perfekter Indikator dafür taugte, wie es nach dem 1:1 gegen den Tabellendritten aus Heidenheim um den Gemütszustand von Fortunas Kapitän bestellt war. „Enttäuscht“, lautete das Wort in der Mehrzahl der Fälle. Phasenweise aber eben auch leicht abgewandelt, in: „enttäuschend“. Am späten Samstagabend schwebten mehrere Gründe durch die Arena, die in Hoffmann jenes Gefühl hervorriefen.