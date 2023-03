Paul Jäger in Hochform So entert ein Urgestein den Fortuna-Podcast

Das soll jedoch keine Kritik an Bendt sein, ganz im Gegenteil. Der erfahrene Radiomann lässt sich in den fast 56 Minuten, Kostenpflichtiger Inhalt die auf Fortunas Website nachzuhören sind, gern und mit Genuss an die Wand spielen. Jäger, der am 1. März nach 34 Jahren in etlichen Funktionen vom Geschäftsführer bis Interimsvorsitzenden bei Fortuna offiziell in den Ruhestand getreten ist, aber als regionaler Repräsentant für soziales Engagement in Teilzeit weitermacht, erzählt ein Döneken nach dem anderen, und keins davon ist langweilig.