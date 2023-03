Samstag gegen Heidenheim Darum geht Fortunas Trainer „brutal positiv“ ins Topspiel

Wollte man einem Fußball-Laien erklären, was mit der beliebten Formulierung „Sechs-Punkte-Spiel“ gemeint ist, so eignet sich Fortunas Hinspiel beim 1. FC Heidenheim Anfang September bestens als Anschauungsmaterial. Die Düsseldorfer verloren es 1:2, wegen eines späten Treffers von Tim Kleindienst in der 87. Minute.