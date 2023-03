Thioune schwärmt Was Fortunas Trainer am 1. FC Heidenheim besonders schätzt

Es geht um alles am Samstagabend. Fortuna erwartet 26.000 Zuschauer zum Zweitliga-Topspiel – das der übertragende Bezahlsender „Sky“ immer so nennt, wenn an diesem Termin gespielt wird, diesmal den Namen aber auch verdient – gegen den 1. FC Heidenheim. Und die sollen, wenn es nach Trainer Daniel Thioune geht, richtig Feuer machen für seine Mannschaft. „Ich würde mich total freuen, wenn noch der eine oder andere mehr kommt, weil Fußball am Samstagabend vielleicht doch besser ist als das Fernsehprogramm“, betont er. „Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Fans dann mit einem richtig geilen Gefühl nach Hause gehen.“