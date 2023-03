Gelungener Start für Lutz Pfannenstiel Wie ein Ex-Fortune jetzt die US-Profiliga MLS aufmischt

Es gibt noch einen weiteren, großen Unterschied zu Europas Spitzenligen. Etwas, was sich hierzulande nicht Wenige herbeisehnen: das Ausspielen der Meisterschaft in Play-offs.

Die 18 besten Teams der „Regular Season“ kämpfen in einem KO-System um den MLS-Cup. Da ist Spannung garantiert. Zuletzt konnte sich Los Angeles FC die sogenannte „Philip F. Anschutz Trophy“ sichern. Neu in diesem Jahr ist der „League Cup“. Ein Turnier, das im Sommer zwischen Teams der nordamerikanischen und mexikanischen Liga ausgetragen wird.