Immer noch ohne Einsatz Warum Ex-Fortuna-Talent Köther seinen Wechsel nach Heidenheim nicht bereut

Der bisher größte Tag in der noch jungen Karriere von Tim Köther liegt ziemlich genau ein Jahr zurück, und er wird vermutlich nie in Vergessenheit geraten. Das gilt für den mittlerweile 22-Jährigen ebenso wie für den Großteil aller Fortuna-Fans. Denn der 12. März 2022 ist als Datum in die Annalen eingegangen, an dem die Düsseldorfer eines der kuriosesten Kapitel ihrer jüngeren Vereinsgeschichte geschrieben haben. Unverschuldet – und mit erfreulichem Ausgang.