Wunschelf von Fortuna-Reporter gegen FCH Diesen Spieler würden wir erneut nur auf die Bank setzen

Fortunas Heimspielbilanz in diesem Jahr ist makellos. Drei Partien hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune seit Januar in der Stockumer Arena absolviert – und alle drei siegreich gestaltet: 3:2 gegen Magdeburg, 2:0 gegen Sandhausen und 3:1 gegen Braunschweig. Jeder dieser Gegner kämpft allerdings nach wie vor ums sportliche Überleben und bewegt sich dementsprechend in der unteren Tabellenhälfte. Dass sich die Magdeburger dort inzwischen ein wenig freigeschwommen haben, verdanken sie einem Aufwärtstrend, der erst nach dem Gastspiel in Düsseldorf eingesetzt hat.