Unterstützung für Offensivspieler So stellt sich Fortuna-Trainer Thioune vor Peterson

Im Profifußball ist nicht viel Platz für Sentimentalitäten. Im Tagesgeschäft müssen Aufgaben erfüllt werden. Kein Trainer stellt eine Mannschaft nach Sympathie auf. Wer in der Startelf steht, genießt das Vertrauen, den einen Schritt vor seinen Arbeitskollegen zu sein, die gerade auf der Bank schmoren. Beim Auswärtssieg in Regensburg ist Kristoffer Peterson von Daniel Thioune einmal mehr von Anfang an auf den Rasen geschickt worden. Der Schwede lieferte nicht zum ersten Mal in der Spielzeit eine recht schwache Leistung ab. Diese Note hatte er in unserer Einzelkritik bekommen.