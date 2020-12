Nach Ausschluss der „Bild“ : Netzreaktionen auf Fortunas JHV

Düsseldorf Die Jahreshauptversammlung von Fortuna hat für Diskussionen gesorgt. Im Zentrum steht der Ausschluss der „Bild“ für die virtuelle Veranstaltung. Wir haben die Reaktionen im Internet zusammengetragen.

Die Mitglieder von Fortuna Düsseldorf haben am Samstag Journalisten der „Bild“-Zeitung per Abstimmung von ihrer virtuell abgehaltenen Jahreshauptversammlung ausgeschlossen.Kostenpflichtiger Inhalt Unser Chefredakteur Moritz Döbler schrieb in seinem Kommentar von einem „verfassungsfeindlichen Racheakt“. Hier sind die Reaktionen auf den Vorgang und die Berichterstattung darüber.