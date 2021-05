Frühling in Hückeswagen : Leser schicken Frühlingsbilder

Hückeswagen Die BM greift gerne die Idee von Leser Dietrich Huland auf und sucht weitere Bilder vom Frühling in Hückeswagen: Bilder der Hoffnung, Bilder zum Frühjahrserwachen, über Menschen und Tiere im Frühling oder was sich die Hückeswagener sonst unter Frühling vorstellen.

(rue) Nachdem sich das Sturmtief aus dem Bergischen verabschiedet hat, und am Freitag hoffentlich die letzten Schneeflocken gefallen sind, richtet sich der Blick nun endlich gen Frühling. Mehr als 20 Grad sind für Sonntag angesagt. Auch BM-Leser Dietrich Huland freut sich auf den Frühling und schickt einen Blütenteppich. Die BM greift gerne seine Idee auf und sucht weitere Bilder vom Frühling in Hückeswagen: Bilder der Hoffnung, Bilder zum Frühjahrserwachen, über Menschen und Tiere im Frühling oder was sich die Hückeswagener sonst unter Frühling vorstellen. Einfach als jpg-Format mit einer Auflösung von mindestens 250 KB per E-Mail an hueckeswagen@bergische-morgenpost.de schicken. Sollten Menschen auf dem Foto zu sehen sein, muss sichergestellt sein, dass sie gegen eine Veröffentlichung nichts einzuwenden haben. Eine Auswahl der Bilder werden wir in der Zeitung und online veröffentlichen.