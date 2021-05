Nach Riesen-Zoff um Ablöse : So viel Geld bekam Fortuna wirklich für Benito Raman

Düsseldorf Es war die Düsseldorfer Transfer-Posse der vergangenen Jahre. Benito Raman wechselte im Sommer 2019 zum FC Schalke 04. Beide Seiten gaben anschließend völlig andere Ablösesummen zu Protokoll. Nun steht fest, wie viel Geld Fortuna wirklich für den Belgier erhalten hat.

Denn die genaue Ablösesumme hatte bereits kurz nach dem Wechsel für Ärger gesorgt. Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann hatte im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion von einer Summe „nördlich“ von 13 Millionen Euro berichtet. In einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ wurde Fortunas Klubchef eine „Unwahrheit“ vorgeworfen. Demnach sei lediglich eine fixe Ablöse in Höhe von 6,5 Millionen Euro vereinbart worden. Fortuna hatte das hart dementiert, Schalke zeigte sich erbost, dass überhaupt über Vertragsdetails gesprochen wurde.

Vollständig abgeschlossen ist der Transfer aber auch heute noch nicht, weil damals variable Bonuszahlungen in Millionenhöhe vereinbart wurden, die die ursprüngliche Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro auf bis zu 10 Millionen Euro anwachsen lassen können. Denn die „Bild“ hat ausgerechnet, dass durch Ramans bisherige Einsatzzeiten bis zum jetzigen Zeitpunkt die Voraussetzungen für Bonuszahlungen in Höhe von 900.000 Euro erfüllt wurden.

Bedeutet: Bislang hat Fortuna durch den Verkauf von Raman 7,4 Millionen Euro vom FC Schalke erhalten. Das kommt nicht annähernd an die beschriebenen 13 Millionen Euro heran. Doch Fortuna könnte doch noch Glück haben. Nämlich dann, wenn Schalke Raman vorzeitig verkauft. Dann stände Fortuna laut des Vertrags die Differenz der Bonuszahlungen bis zu einer aufgeführten Deckelung von 3,5 Millionen zu. Stand jetzt müsste Schalke dann noch zusätzlich 2,6 Millionen Euro an Fortuna zahlen. Pikant: So viel Geld würde Schalke wahrscheinlich gar nicht durch Raman einnehmen. Die Königsblauen müssten also draufzahlen, wenn man den Belgier abgeben möchte.