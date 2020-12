Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Raphael Wolf. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Schnelle Regeneration ist die Devise, denn nach dem 2:1-Sieg beim Karlsruher SC geht es schon am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Arena gegen den VfL Osnabrück weiter. Da heißt es Kräfte schonen und wohldosiert trainieren.

So ist es um das Personal bestellt So ganz genau wird man das erst sagen können, wenn die Profis heute aus dem Bett steigen – manche Blessur aus dem KSC-Spiel wird dann erst richtig bemerkbar, wenn das Adrenalin aus dem Körper heraus ist. Auf jeden Fall wird Rösler die weitere Gesundheit von Torhüter Raphael Wolf genau im Blick haben, da Florian Kastenmeier gegen Osnabrück gesperrt ist.

Das haben wir heute im Angebot Was war gut an der ersten digitalen Mitgliederversammlung der Fortuna-Geschichte, was war schlecht? Wir analysieren den langen Samstag und liefern zudem einige Reaktionen von Fans aus dem Netz. Dazu blicken wir noch einmal auf das KSC-Spiel zurück und wie die Beteiligten selbst das Geschehen bewerten.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 14. Dezember. Im Jahr 1952 spielte sich an diesem Datum eine Partie ab, wie man sie in der Folge so oder ähnlich noch mehrfach von Fortuna erleben sollte. Vor 14.000 Zuschauern im Rheinstadion lagen die Düsseldorfer im letzten Oberliga-Meisterschaftsspiel des Jahres nach schwacher Leistung gegen Alemannia Aachen 0:3 zurück. Dann aber schafften Herbert Hofmann (52.), Karl Gramminger (71.) und Willi Weyer (85./Handelfmeter) tatsächlich noch das 3:3. Fortuna wollte jedoch mehr, drängte auf die Führung – und kassierte in der 88. Minute das 3:4. Die Düsseldorfer überwinterten auf einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

