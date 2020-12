Zum Stand der Dinge bei Fortuna : Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz

Thomas Pledl beim Einsatz in Karlsruhe. Foto: dpa/Uli Deck

Service Bei der Arbeit wird über das Fortuna-Spiel gesprochen. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Wir machen Sie fit für die echten Fachgespräche. Den Wochenanfang können wir Ihnen leider nicht ersparen, dafür sollten Sie mit Ihrem Fußballwissen gut gerüstet sein.

Wie lange haben die eigentlich auswärts nicht gewonnen? Nun, eine ganze Weile – genau gesagt, fast zehn Monate nicht. Und kurioserweise holte Fortuna ihren bislang letzten „Dreier“ auf fremder Wiese ebenfalls im schönen Badener Land: am 22. Februar mit 2:0 beim SC Freiburg . Danach spielte die Rösler-Truppe auswärts viermal unentschieden und unterlag sechsmal. Ausnahme: der 1:0-Sieg im DFB-Pokal beim FC Ingolstadt.

Torwart vom Platz und doch gewonnen; gab’s das nicht schon mal? Ja, zum Beispiel im DFB-Pokal am 16. Februar 1980. Da flog Fortuna-Keeper Horst Dreher vom Platz, nachdem er ein Foulelfmeter-Tor kassiert und daraufhin den Ball weggeschlagen hatte – wie am Sonntag Florian Kastenmeier. Stürmer Klaus Allofs musste für Ersatzkeeper Jörg Daniel ausgewechselt werden. Sein Bruder Thomas sah auch noch die Rote Karte, Fortuna gewann dennoch 5:3. Gastgeber damals: Richtig geraten, es war natürlich ebenfalls der Karlsruher SC .

Was wäre eigentlich passiert, wenn Fortuna zum Zeitpunkt des Platzverweises schon fünfmal gewechselt hätte? In diesem Fall hätte ein Feldspieler ins Tor gehen müssen. Das ist in Fortunas Geschichte sogar schon einige Male vorgekommen, doch wahrscheinlich waren die Erfolgsaussichten mit dem erfahrenen Raphael Wolf zwischen den Pfosten schon erheblich größer.