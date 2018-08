Fortuna Düsseldorf: Konzentrierter Auftritt bei Rot-Weiß Koblenz

Düsseldorf Der Bundesliga-Aufsteiger hat die richtigen Lehren aus den Pokal-Überraschungen gezogen. Vor allem deshalb kommt er beim 5:0-Sieg in Koblenz nie in Gefahr.

Weil es so gut passte, verwendeten Kapitän Marcel Sobottka und Torschütze Kevin Stöger die Vokabel ebenfalls, und wer das Ganze auch noch einmal auf Englisch hören wollte, bekam es von Benito Raman geliefert. „Serious“ habe Fortuna die Aufgabe genommen, erklärte der Belgier – das heißt zwar wörtlich übersetzt „ernst“, reihte sich aber phonetisch einfach zu schön in die seriöse Abfolge ein.

Trainer Friedhelm Funkel rundete sie ab, indem er seiner Mannschaft eine „seriöse Vorstellung“ attestierte. Was bei all dem durchklang: Die Fortunen waren mit Recht zufrieden, dass alle die Warnschüsse des Pokal-Samstags richtig eingeordnet hatten. „Diesmal war es vielleicht von Vorteil, erst am Sonntag zu spielen“, meinte Hoffmann. „Nach dem, was am Samstag in Ulm, Rostock und Rödinghausen passiert war, wusste jeder bei uns um die Risiken eines solchen Pokalspiels.“