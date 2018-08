Fortuna Düsseldorf nach DFB-Pokal: Dodo Lukebakio will die ganze Welt umarmen

Koblenz Die Leihgabe des FC Watford ist mit den Treffern zum 1:0 und 2:0 maßgeblich am 5:0-Pokalsieg Fortuna Düsseldorfs bei Rot-Weiß Koblenz beteiligt. „Ich möchte das Vertrauen des Trainers zurückgeben“, sagt der 20-Jährige bescheiden.

Dodi Lukebakio kommt als letzter Fortune vom Feld. Nicht allein, dass das Fernsehen unbedingt ein Statement des zweifachen Torschützen einfangen wollte – nein, der 20-Jährige hat sichtlich Spaß am Beifall des Publikums und an den vielen Foto- und Autogrammwünschen, mit denen ihn das Koblenzer Publikum eindeckt. „Ich fühle mich prima“, sagt der Außenstürmer nach dem Düsseldorfer 5:0-Erfolg über Rot-Weiß Koblenz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. „Dieser Sieg gibt uns noch mehr Selbstvertrauen für den Bundesligastart am nächsten Samstag gegen Augsburg.“