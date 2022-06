Ehemaliger Nationalspieler : Fortuna-Legende „Berni“ Steffen wird 85

Düsseldorf Ein Großer der Fortuna feiert am Mittwoch Geburtstag: Bernhard „Berni“ Steffen wird 85. Obwohl er einer der erfolgreichsten Torjäger des Vereins war, blieb sein Traum von der Bundesliga unerfüllt. Dennoch schrieb der Jubilar einige erfolgreiche Kapitel in der Klubgeschichte.

Fortuna-Legende Bernhard „Berni“ Steffen feiert am 1. Juni seinen 85. Geburtstag. Grund genug, nicht nur herzlichst zu gratulieren, sondern auch einen Blick zurück auf seine sportliche Karriere zu werfen, die nun wirklich reich an Erfolgen war. Nicht zuletzt auch persönlichen: Mit 80 Pflichtspieltreffern liegt er in der Rangliste der Rekordtorjäger Fortunas ganz weit vorn

Was wünscht sich ein Verein wie Fortuna Düsseldorf mehr, als einen wahren Glücksgriff bei der Verpflichtung eines jungen Spielers aus einer unteren Spielklasse zu tätigen? Die plausible Antwort lautet: Nichts! Einen solchen Zugang tätigten die Flingerner im Jahr 1957 mit Bernhard Steffen vom Krefelder Vorortverein Linner SV.

Seinen ersten Auftritt im Trikot der Fortuna hatte Steffen am 1. August 1957 gleich gegen seinen alten Klub. Ohne zu enttäuschen wurde Steffen zur Halbzeit ausgewechselt – nichts Besonderes für einen Neuen zum Start in die Vorbereitung. Steffen blieb bei diesem Freundschaftstreffen torlos, aber das sollte sich in den kommenden zehn Jahre gewaltig ändern.

Bernhard „Berni“ Steffen im Jahr 1965. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Schneller als gedacht, hatte sich „Berni“ in der ersten Elf festgespielt. Er avancierte zu einem der besten Rechtsaußen, die seit Ende des 2. Weltkrieges in Fortunas Sturm den Flügel beackerten. Seine Schnelligkeit hatte Sprinterqualitäten, seine Technik war brilliant – und das rechts wie links. 338 Mal trug „Berni“ Steffen das Düsseldorfer Jersey.

Doch so erfolgreich sich seine Vita auch liest, so viel Pech verfolgte ihn während seiner Karriere. Dreimal scheiterte er mit Fortuna im Endspiel um den DFB-Pokal, seine beiden A-Länderspiele endeten mit Niederlagen. Und als er sein großes Ziel Bundesliga zum Greifen nah hatte, verletzte sich die Offensivkraft, am 18. Juni 1966 in Berlin, so schwer an der Achillessehne, dass seine Karriere abrupt beendet war.

