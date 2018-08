Fortuna Düsseldorf: Entscheidung übers Tor fällt erst nächste Woche

Trainer Friedhelm Funkel vor dem Pokalspiel in Koblenz

Düsseldorf Am Sonntag um 15.30 Uhr wird Fortuna Düsseldorfs erstes Pflichtspiel der Saison angepfiffen. Der Bundesliga-Aufsteiger gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz. Das sagt der Trainer über das Spiel.

Bei einer Pressekonferenz hat Cheftrainer Friedhelm Funkel über das anstehende Spiel in Koblenz gesprochen. Das sind die wichtigsten Aussagen.

...die Torhüterfrage: „Ich werde erst in der nächsten Woche entscheiden, wer unsere Nummer eins ist. Ob Michael Rensing oder Raphael Wolf in Koblenz spielen, heißt noch nichts für die Bundesliga. Ich werde dann zuerst mit den Torhütern sprechen. In früheren Jahren habe ich meist etwa zwei Tage vor dem ersten Ligaspiel meine Entschidung gefällt.“