Fortuna Düsseldorf: Trainer Friedhelm Funkel vertagt personelle Entscheidungen

Düsseldorf Wer am Sonntag im Pokalspiel in Koblenz im Tor steht, ist noch nicht automatisch die Nummer eins, betont Fortunas Trainer. Für das Pokalspiel plant Friedhelm Funkel mit einer anderen Elf als für die Liga.

Das ist nachvollziehbar. Während die Düsseldorfer in acht Tagen auf einen etablierten und mit viel Selbstbewusstsein ausgestatteten Erstligisten treffen, erwartet sie am Sonntag um 15.30 Uhr im Stadion Oberwerth ein Oberligist, der sich mit Mann und Maus im eigenen Strafraum verschanzen und auf gelegentliche Konter lauern wird. Das erfordert eine andere Spielanlage Fortunas, die eine Menge Geduld brauchen wird, um den Koblenzer Riegel nach und nach aufzubrechen. Ein probates Mittel dafür wäre das Spiel über die schnellen und technisch starken Außen, die der Bundesliga-Aufsteiger fraglos in seinen Reihen hat. Einer davon kommt Funkel zufolge jedoch noch nicht für einen Kaderplatz in Frage: Japans WM-Teilnehmer Takashi Usami. „Taka ist erst seit zwei Wochen wieder im Training, hatte zuvor keine Vorbereitung“, erklärt der 64-Jährige. „Wenn ich ihn in den Kader nähme, was sollte ich dann den Spielern sagen, die schon sechs Wochen trainieren?“