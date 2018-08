Fortuna Düsseldorf: Anderson Lucoqui und Diego Contento geraten im Training aneinander

Düsseldorf Ein Trainingszweikampf zwischen Anderson Lucoqui und Diego Contento hat am Montag gezeigt, dass der Konkurrenzkampf bei Fortuna auch nach dem ersten Pflichtspiel extrem groß ist. Lucoqui übertrieb es, doch die Anspannung ist positiv für die Entwicklung des Teams.

Groß ist der Konkurrenzkampf unter Fortunas Ersatzspielern. Das wurde am Tag nach dem 5:0-Pokalsieg in Koblenz deutlich. Am Montagmorgen trainierten zwar nur jene Akteure, die im Pokalspiel bei dem Fünftligisten nicht in der Anfangsformation gestanden hatten, doch im Trainingsspielchen wurde mit harten Bandagen gekämpft.

Die Akteure, die am Sonntag in Koblenz zur ersten Elf gehört hatten, beschränkten sich am Montag aufs Auslaufen und trabten ein paar Runden locker um den Platz. Am Dienstag haben die Fortunen trainingsfrei. Die Vorbereitung auf das erste Meisterschaftsspiel am Samstag gegen den FC Augsburg beginnt dann am Mittwochmorgen mit der nächsten Übungseinheit.