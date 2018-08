Fortuna Düsseldorf nimmt Pokalhürde Rot-Weiß Koblenz souverän

Koblenz Der Bundesliga-Aufsteiger hat sich beim Fünftligisten Rot-Weiß Koblenz ohne Schwierigkeiten 5:0 durchgesetzt. Trainer Friedhelm Funkel beorderte drei Zugänge in die Startelf, und alle trafen noch vor der Pause.

Das Stadion Oberwerth im Norden von Koblenz hat seinen Schrecken für Fortuna Düsseldorf verloren. Zweimal in seiner Vereinsgeschichte hatte der Bundesliga-Aufsteiger bislang dort antreten müssen, zweimal dabei gegen die heimische TuS mit 0:1 das Nachsehen gehabt. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals schnitt die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel diesen alten Zopf ab, und das ausgesprochen gründlich: Sie gewann beim Fünftligisten Rot-Weiß Koblenz, den aufstrebenden Lokalrivalen der TuS, vor 7500 Zuschauern mit 5:0 und zog damit souverän in die zweite Runde ein.

In Kevin Stöger wählte der Coach erwartungsgemäß die im Vergleich zu Alfredo Morales offensivere Variante neben Kapitän Marcel Sobottka im defensiven Mittelfeld, auf den Außen platzierte er in Dodi Lukebakio und Benito Raman die vermeintlich temporeichste Variante.

Lukebakio machte schnell klar, dass es sein Tag werden sollte. Zunächst plauderte der Belgier beim Einlaufen so angeregt mit seinem Einlaufkind, dass man sich unwillkürlich fragte, in welcher Sprache der Plausch wohl ablief. Wenig später ließ die Leihgabe des Premier-League-Klubs FC Watford dann Taten sprechen. In der neunten Minute hämmerte er den Ball mit Wucht ins Netz, nachdem Rouwen Hennings ihn ihm trotz seiner eigenen guten Position unmittelbar vor Torhüter Tobias Oost uneigennützig vorgelegt hatte. Und nur 180 Sekunden später stellte Lukebakio die Weichen endgültig auf Sieg, indem er den Ball aus 22 Metern sehenswert in die lange Ecke schlenzte. 2:0 nach nicht einmal zwölf Minuten – einen solchen Start in ein Pokalspiel wünscht sich ein Favorit.