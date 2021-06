Schäfer zwischen allen Stühlen : Fortunas Ex-Boss hat schon vor Dienstantritt mächtig Ärger in Hannover

Hannover/Düsseldorf Aus der geplanten Rückkehr von Robert Schäfer in den deutschen Profifußball wird zunächst nichts. Der Ex-Vorstandsvorsitzende von Fortuna ist bei einem Streit von Martin Kind mit dem Stammverein von Hannover 96 zwischen alle Stühle geraten. Worum es geht.

Wenn er zurückblickt auf die Zeit bei Fortuna, dann komme er, hat Schäfer in einem Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, insgesamt zu einem positiven Fazit. „Die Zeit war sehr erfolgreich“, stellte er fest. „Von Platz 16 in der Zweiten Liga bis Platz zehn in der Bundesliga war eine spannende Reise. Wir waren auf dem Weg, uns als Verein in der Bundesliga zu etablieren, und nahezu alle Bereiche haben sich dabei positiv entwickelt. Vor allem wollten wir Fortuna in der Stadt wieder sichtbarer machen, auch das ist, denke ich, ganz gut gelungen.“ Und dann sagte er einen Satz, bei dem er selbst schmunzeln musste: „Ich würde aber nicht mehr mit Friedhelm Funkel in Marbella in diese Pressekonferenz gehen.“