Engin Vural übernimmt die U19 Das ist der Mann, der das Werk von Jens Langeneke bei Fortuna fortsetzen soll

„Es gehört schon etwas dazu, über einen so langen Zeitraum mit begrenzten Mitteln einen so guten Job zu machen, wie es ihm in Duisburg gelungen ist“, sagt Vollmerhausen über den neuen Mann an der Seitenlinie. In Duisburg hat Engin Vural in der Vergangenheit regelmäßig unter Beweis gestellt, Talente an den Profifußball heranführen zu können. Der heute in der ersten Bundesliga spielende Lukas Daschner ist nur eines der aktuelleren Beispiele.