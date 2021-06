75 Millionen Euro Marktwert : Als Fortuna der aktuell wertvollste Linksverteidiger der Welt angeboten wurde

Düsseldorf Im Fußball braucht es nicht viel zwischen Superstar und Total-Flop. Fortuna stand 2017 vor der Wahl, ob man 3,5 Millionen Euro für einen 16-jährigen Spieler investiert. Man entschied sich dagegen. Mittlerweile ist der junge Mann mehr als das Zwanzigfache wert.

Ein kleines Ratespiel für Sie als Leserin oder Leser: Der Spieler den wir suchen, ist 20 Jahre alt. Er wurde am 2. November 2000 in Buduburam (Ghana) geboren. Er hat bereits 19 A-Länderspiele absolviert. Allerdings nicht für Ghana sondern für Kanada, wo er aufwuchs. Na, wissen Sie es schon? Nein? Keine Bange, es wird einfacher: Er spielt seit 2018 beim FC Bayern, wurde mit den Münchenern 2020 Champions-League-Sieger und ist laut „transfermarkt.de“ mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro der wertvollste Linksverteidiger der Welt.

Mittlerweile wäre es für die Rheinländer utopisch, an die Verpflichtung eines Spielers in einer solchen preislichen Größenordnung zu denken. Vor vier Jahren bot sich dem Klub allerdings genau diese Gelegenheit. „Er ist mir damals über meine USA-Kontakte angeboten worden“, sagte Sportvorstand Uwe Klein vor einiger Zeit dem „Express“.

Also entschied man sich dagegen. Hätte man gewusst, dass er sich so entwickeln würde, hätte man wohl noch eine schlaflose Nacht mehr für die Entscheidung gebraucht. „Davies hätte aber das Budget, das wir für den Aufbau der Mannschaft hatten, komplett aufgebraucht“, sagte Klein. Und mit Blick darauf, dass Fortuna in der anschließenden Saison den Aufstieg in die Bundesliga realisierte, scheint diese Entscheidung nicht die schlechteste gewesen zu sein.