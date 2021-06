Voting zur Saison 2020/21 : Wer ist Fortunas Abwehrspieler der Saison?

Interaktiv Düsseldorf Der Spieler mit den meisten Minuten auf dem Feld? Oder vielleicht der mit den meisten gewonnen Zweikämpfen? Vielleicht einer, der vor der Saison noch überhaupt niemand auf dem Zettel hatte? Wer war für Sie Fortunas bester Abwehrspieler?

Völlig egal ist zum Beispiel, ob man auch noch am Ende der Saison Angestellter des Vereins gewesen ist. Alfredo Morales zum Beispiel, der Mitten in der Rückrunde nach New York in der nordamerikanische Profiliga MLS gewechselt ist, steht ebenso zur Wahl. Genauso wie Nana Ampomah (Royal Antwerpen/Leihe) und Jean Zimmer (1. FC Kaiserslautern). Ampomah stand nur gegen den Hamburger SV auf dem Feld und hat sich danach vor allem als Stinkstiefel profiliert. Wie auch immer – so viel zu den Formalitäten.