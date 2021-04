Die wichtigsten Nachrichten über Fortuna : Der neue 18fuemmenneunzich-Newsletter

Die Arena von Fortuna. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was war an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was wird am nächsten Tag wichtig? Ab dem 12. April gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt jeden Abend – in einem neuen Newsletter. Unser tägliches Briefing für alle Fuemmenneunzich-Fans und alle, die es dringend werden sollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Möchten Sie stets top-aktuell über Fortuna Düsseldorf informiert sein? Ja? Dann sind Sie hier genau richtig. Denn weil es uns so wichtig ist, wollen wir Ihnen hier gerne von einem neuen Projekt berichten. Ab Montag, 12. April, versenden wir, Pascal Biedenweg, Bernd Jolitz und Gianni Costa, jeden Abend einen 18fuemmenneunzich-Newsletter. Wenn Sie möchten, schicken wir ihn auch in Ihr Mail-Postfach.

Im Newsletter enthalten ist alles, was man über den tollsten Klub der Welt wissen sollte: exklusive Nachrichten, persönliche Eindrücke und Einschätzungen unserer Reporter, Historisches, Kurioses und einen Ausblick auf das Wichtigste, was am nächsten Tag bei Fortuna ansteht. Sie bekommen alles auf einen Blick in Ihrem Posteingang.

Und zwar sieben Tage lang immer gegen 21 Uhr. So können Sie entweder ganz entspannt nachlesen, was am Tag Wichtiges in der Fortuna-Welt passiert ist und sich ganz nach Ihren Vorlieben die Geschichten aussuchen. Sie können den Newsletter aber auch für den Start in den neuen Tag nutzen. Denn in komprimierter Weise erfahren Sie bei uns, was wichtig werden kann. Was steht auf dem Programm? Wann wird trainiert? Wie ist es um das Personal bestellt? Wie sieht es auf dem Transfermarkt aus? Alle aktuellen Gerüchten werden von uns auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft und eingeordnet.

In den Newsletter fließt Erfahrung ein, die wir im Austausch mit Ihnen in den vergangenen Monaten gesammelt haben. Wir haben immer wieder zugehört, wenn Sie Wünsche geäußert haben. Und wir sind auch jetzt jeden Tag dafür empfänglich, durch Ihre konstruktive Kritik unser Angebot noch besser zu machen. Fehlt etwas? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und jenes berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles aufnahmebereit – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de.

Wir wissen, wir hatten Sie schon nach dem ersten Satz, aber diese Infos wollten wir Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Die Registrierung zum 18fuemmenneunzich-Newsletter ist kostenfrei. Klicken sie einfach hier, um sich anzumelden.

(gic, pab)