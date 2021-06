Hessen „leihen“ sich Idee aus : Wo Fortuna von Eintracht Frankfurt kopiert worden ist

Fortuna hofft in der neuen Saison wieder auf Normalität – Einlaufkinder inklusive. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Bei Eintracht Frankfurt gibt es in Ben Manga als Direktor Profifußball einen leitenden Angestellten mit Fortuna-Sozialisierung. Doch auch in anderen Bereichen scheinen die Hessen Gefallen am Düsseldorfer Weg gefunden zu haben. Welche Aktion man nun „kopiert“ hat.