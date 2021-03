Nach Teilöffnung wegen Corona-Pandemie : So kann man bei Fortuna wieder einkaufen

Service Düsseldorf Wie nahezu alle Geschäfte mussten auch Fortunas-Fanshops während des Lockdowns geschlossen bleiben. Jetzt gibt es es die Gelegenheit, unter Auflagen wieder in den Läden des Klubs einzukaufen. Wir erklären, wie das funktioniert.

Das Coronavirus hat die Gesellschaft weiterhin fest im Griff. Viele Branchen haben extrem unter den notwendigen Einschränkungen zu leiden – ob es nun Gastronomen, Kunst- und Kulturschaffende oder eben auch Einzelhändler der unterschiedlichsten Couleur sind. Logisch, dass die beiden Fanshops des Fußball-Zweitligisten Fortuna am Flinger Broich und am Burgplatz während des kompletten Lockdowns ebenfalls davon betroffen waren und geschlossen bleiben mussten.

Geöffnet haben die Geschäfte in Flingern und in der Altstadt freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr. An diesem Freitag feiern die Verkaufsteams um Fortuna-Legende Melanie Beermann so etwas wie eine Neueröffnung, denn sie alle haben monatelang auf persönlichen Kundenkontakt verzichten müssen.