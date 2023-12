Einzelhandel in Düsseldorf Das ganz große Chaos blieb aus

Auch in den großen Kaufhäusern hatten die Kunden auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk erstaunlich viel Platz. Anders sah es zum Beispiel in Drogeriemärkten aus, wo sich lange Schlangen an den Kassen bildeten. Eine ähnliches Bild bot sich auch in den Düsseldorfer Supermärkten. Im Rewe an der Lenaustraße oder im Aldi an der Münsterstraße zum Beispiel musste man schon zur Mittagszeit Geduld mitbringen, um auf dem Parkplatz eine Lücke zu finden.