Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Chefcoach Uwe Rösler bittet heute Vormittag wieder zu einer Trainingseinheit. Anschließend stellt er sich um 13.30 Uhr den Fragen der Pressevertreter.

So ist es um das Personal bestellt Felix Klaus ist nach seiner Zerrung noch nicht dabei. Außerdem fehlen im Mannschaftstraining noch Shinta Appelkamp, Emmanuel Iyoha und natürlich der schwer am Knie verletzte Thomas Pledl.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben uns angesehen auf welchem Platz Fortuna eigentlich ohne Fehlentscheidungen stände. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, warum Fortuna eigentlich kein Maskottchen hat.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 11. März. Heute wäre Fortuna-Legende Paul Janes 109 Jahre jung geworden. Wir reisen aber zurück ins Jahr 1972. Damals war Janes noch taufrische 60 Jahre alt. Und Fortuna beschenkte ihn mit einem tollen 4:1-Sieg gegen Borussia Dortmund.

Dabei waren die Düsseldorfer damals seit dem 11.12.1971 in der Bundesliga sieglos. Und auch gegen den BVB geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand. Dortmunds schneller Ritschel überlief Iwanzik, flankte millimetergenau auf Schütz, der den Ball problemlos einnetzen konnte (17.). Fortuna spielte verkrampft und nervös und tat sich schwer, Linie in ihr Spiel zu bekommen. Manchmal muss man allerdings den Papst in der Tasche haben und zu seinem Glück gezwungen werden.

Mitentscheidender Faktor war eine Umstellung durch Trainer Heinz Lucas. Er tauschte die Positionen des überforderten Iwanzik mit Timo Kriegler. Fortan war das Angriffsspiel der Borussen lahmgelegt. Der erlösende Ausgleich durch Reiner Geye (31.) war Balsam auf die Düsseldorfer Seele. Der BVB half Fortuna durch zahlreiche individuelle Abwehrfehler zurück in den Sattel. Die Halbzeitführung verdankten die Flingerer einem klassischen Eigentor des Dortmunders Mietz (33.) – der daraufhin gleich ausgewechselte wurde. Höchststrafe!

Bereits drei Minuten nach dem Wechsel half der nächste Borusse Fortuna auf die Siegerstraße. Keeper Rynio ließ Peter Biesenkamps Geschoss durch die fangbereiten Händen gleiten. Den doppelten Punktgewinn rundete der Treffer zum 4:1, erneut durch Reiner Geye, ab (71.). Wiederholt war ein Borusse direkt oder indirekt beteiligt. Geyes Schuss wurde unhaltbar zum Endergebnis abgefälscht.

Aufatmen in Flingern. Dieser Sieg bedeutete einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt und durfte auch Wohlwollen bei Fortunas Rekordnationalspieler Paul Janes gefunden haben. Mit dem dringend benötigten Sieg hatte Fortuna ihm sicherlich den Abend seines 60. Geburtstag entsprechend versüßt.

