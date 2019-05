Nach Entlassung in Nürnberg : Bornemann neuer Sportchef bei St. Pauli

Nach Entlassung in Nürnberg

Hamburg Zweitligist FC St. Pauli ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef fündig geworden. Wie die Hamburger am Mittwoch mitteilten, tritt der frühere Nürnberger Sportvorstand Andreas Bornemann ab Juli die Nachfolge von Uwe Stöver an.

"In den Gesprächen mit den Verantwortlichen war schnell klar, dass wir mit der gleichen Überzeugung an einem nachhaltigen sportlichen Konzept arbeiten wollen und mir die Möglichkeit gegeben wird, die Zukunft des Klubs mitzugestalten", wird Bornemann in einer Mitteilung zitiert. Präsident Oke Göttlich überzeugten Bornemanns bisherige "Arbeit mit Nachwuchsspielern, aber auch seine Marktkenntnis und seine klaren konzeptionellen Vorstellungen".