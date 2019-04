Nur 1:1 gegen Bielefeld : Pauli muss sich mit einem Punkt bei Luhukay-Debüt begnügen

Neu-Trainer Jos Luhukay hat mit dem FC St. Pauli in der 2. Bundesliga den erhofften Sieg zum Debüt verpasst. Die Hamburger kamen zu Hause am Millerntor gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Fabian Klos (5.) hatte Bielefeld per umstrittenen Foulelfmeter zunächst früh in Führung gebracht, Ryo Miyaichi (48.) konnte für die in der zweiten Hälfte verbesserten Hamburger immerhin noch den Ausgleich erzielen - weil die zuletzt so formstarken Bielefelder in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten ungenutzt ließen. Allerdings foulte Yi-Young Park Bielefelds Andreas Voglsammer vor dem Elfmeter außerhalb des Strafraums. "Normalerweise muss das Spiel zur Halbzeit durch sein", sagte Klos bei Sky.