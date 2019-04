4:3 gegen Regensburg : St. Pauli beendet Durststrecke

Hamburg Der FC St. Paul hat am 31. Spieltag der 2. Bundesliga die Chancen im Aufstiegsrennen gewahrt. Den Hamburgern gelang nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg ein 4:3 (2:2) gegen Jahn Regensburg.

