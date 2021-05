Schlechte Karten für Fortuna : Holstein Kiel nach Sieg gegen St. Pauli auf Bundesliga-Kurs

Kiel/Hannover Holstein Kiel stürmt weiter in Richtung Bundesliga und verringert durch den 4:0-Sieg gegen den FC St. Pauli die Aufstiegschancen von Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV. Hannover 96 kassiert derweil eine Pleite gegen Darmstadt.

Holstein Kiel nimmt den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer fester ins Visier. Die gnadenlos effektiven Norddeutschen bezwangen am Freitagabend den FC St. Pauli mit 4:0 (2:0) und untermauerten damit Relegationsplatz drei. Hannover 96 befindet sich derweil weiterhin in der Abwärtsspirale. Im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Vereins, dass der Vertrag mit Trainer Kenan Kocak im Sommer aufgelöst wird, unterlagen die Niedersachsen Darmstadt 98 trotz Führung mit 1:2 (0:0).