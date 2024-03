2. Bundesliga Hürzeler bleibt Trainer beim FC St. Pauli

Hürzeler war im Dezember 2022 vom Co- zum Cheftrainer des Kiezclubs befördert worden. Damals stand die Mannschaft auf dem 15. Tabellenplatz. Mittlerweile ist St. Pauli Spitzenreiter, Aufstiegsfavorit und Hürzeler ein begehrter Trainer, der in den vergangenen Wochen auch schon mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung begannen bereits im vergangenen September. Medienberichten zufolge bestanden Hürzeler und seine Beratungsagentur lange auf eine Ausstiegsklausel.