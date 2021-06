Gasthaus in Düsseldorf-Niederkassel : Andreas Meuser hat noch das ganze Team an Bord

Düsseldorf „Im alten Bierhause“ wird jetzt wieder drinnen und draußen aufgetischt. Das Düsseldorfer Traditionshaus setzt auf Vorsicht und ist in den Innenräumen jetzt mit Virenfiltern ausgestattet.

Wer seinen Speckpfannekuchen oder sein Schnitzel mit Spargel oder Salat liebt, der ist auch gleich wieder zum Gasthaus Meuser gepilgert. Wie viele andere Gastronomien hat das Traditionshaus an der Straße Alt-Niederkassel seit Mitte Mai wieder geöffnet. Hausherr Andreas Meuser freut sich über den großen Zuspruch der Stammkundschaft. „Manche sind zwei bis drei Mal in einer Woche gekommen, das hat uns alle natürlich sehr gefreut.“ Im Linksrheinischen halten die Menschen halt zusammen, sie lieben ihre Traditionen, und für Tradition steht das alte Bierhaus, das die Familie Meuser bereits seit 1853 führt. Andreas Meuser gehört zur fünften Generation, die die Gaststätte führt.

Als es vor rund vier Wochen wieder losging, war zunächst nur das Geschäft auf der Außenterrasse möglich. „Die Menschen kamen, auch wenn das Wetter zunächst gar nicht so gut war“, sagt Meuser. Teils dick eingemummelt saßen die Menschen an den Tischen, draußen ist Platz für 70 Menschen, und als es zu regnen anfing, blieben sie auch sitzen – an jedem Tisch geschützt durch zwei Regenschirme, die Meuser verteilt hatte. „Den Menschen hat es gefehlt, essen zu gehen.“ Der Zuspruch motiviert das ganze Team, wie der Patron berichtet. Acht Köpfe zählt das Team, nicht einer hat das Gasthaus in der Corona-Krise verlassen. Darauf ist Andreas Meuser auch ein bisschen stolz, andere Gastronomen haben jetzt Probleme, wieder genug Mitarbeiter zu finden. „Wir sind zusammen in Kurzarbeit gegangen und gehen gemeinsam wieder aus ihr heraus.“