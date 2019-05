2:1-Heimerfolg : Dresden nach Sieg gegen St. Pauli vor Klassenerhalt

Dresden Dynamo Dresden hat den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Die Sachsen setzten sich am 32. Spieltag mit 2:1 gegen den FC St. Pauli durch und bauten den Vorsprung auf dem Relegationsplatz auf neun Punkte aus.

Die SG Dynamo Dresden hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga den vorentscheidenden Sieg bejubelt und die Aufstiegshoffnungen von Gegner FC St. Pauli so gut wie zunichte gemacht. Die Sachsen setzten sich am Freitagabend vor heimischer Kulisse gegen den Hamburger Kiez-Club mit 2:1 (1:0) durch.

Nach der Führung durch Kapitän Patrick Ebert per Handelfmeter in der 23. Minute glichen die Gäste vor 30 000 Zuschauern in der zweiten Halbzeit durch Dimitrios Diamantakos (57.) aus. Dzenis Burnic gelang in der 75. Minute der Siegtreffer für die Gastgeber.