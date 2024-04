Ausrutscher im Aufstiegsrennen der 2. Liga Spitzenreiter St. Pauli verliert beim Karlsruher SC

Mit dem Rückenwind von drei Siegen in Serie reiste der Tabellenführer zum KSC. Doch bereits nach wenigen Minuten waren alle Pläne dahin, nach einer Ecke traf Franke aus kurzer Distanz. In einem munteren Spiel drückten die Gäste auf den schnellen Ausgleich, Manolis Saliakas (12.) scheiterte jedoch an der Latte. Besser machte es dann Irvine, der per Kopf den Ausgleich erzielte.