Topspiel am zweiten Spieltag : DFL setzt die ersten Spiele der Zweiten Bundesliga zeitgenau an

Düsseldorf In der Zweiten Bundesliga war bereits bekannt, dass der FC Schalke 04 an einem Freitagabend gegen den Hamburger SV die Saison 2021/2022 eröffnet. Jetzt hat die DFL die weiteren Spiele des ersten und zweiten Spieltags angesetzt.

Fortuna Düsseldorf startet an einem Sonntagmittag in die neue Spielzeit: Am 25. Juli ist die Mannschaft um 13.30 Uhr beim SV Sandhausen zu Gast. Zeitgleich findet auch das Nordderby zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel statt. Bundesliga-Absteiger Werder Bremen empfängt Hannover 96 einen Tag zuvor im Samstagabend-Spiel um 20.30 Uhr. Am zweiten Spieltag hat Düsseldorf am Samstag, 31. Juli, ab 20.30 Uhr die Bremer zum Topspiel zu Gast. Schalke 04 tritt dann am Sonntagmittag in Kiel an.