Medienberichte: Schalkes Naldo vor Wechsel nach Monaco

Schalke Innenverteidiger Naldo steht offenbar kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco. Foto: AP/Martin Meissner

Gelsenkirchen Der brasilianische Innenverteidiger Naldo steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zur AS Monaco. Das berichtet die Funke Mediengruppe und der TV-Sender Sky Sport.

Naldo war 2016 vom VfL Wolfsburg nach Schalke gewechselt und hatte 2017/18 starke Leistungen gezeigt. Erst Mitte Oktober verlängerte der erfahrene Bundesliga-Profi seinen Vertrag in Gelsenkirchen vorzeitig bis 2020, obwohl er seinen Stammplatz verloren hatte. In der aktuellen Saison kam der Abwehrspieler nur auf sieben Einsätze in der Liga.