Schalke verliert 0:2 gegen Werder Bremen

Gelsenkirchen Werder Bremen festigt seinen Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Beim Sieg auf Schalke ist Maximilian Eggestein der Matchwinner. Dagegen ist die Aufholjagd des schlecht gestarteten Vizemeisters erst einmal gestoppt.

Auch der FC Schalke 04 hat den Höhenflug von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga nicht stoppen können. Nach zuletzt zwei Siegen gegen Mainz und Düsseldorf verlor der Revierclub am Samstagabend mit 0:2 (0:1) gegen das Team von Trainer Florian Kohfeldt und musste einen Rückschlag bei seiner Aufholjagd hinnehmen.

Maximilian Eggestein bescherte den effektiven Bremern vor 62 271 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit seinen Toren in der 43. und 66. Minute am achten Spieltag bereits den fünften Erfolg. „Wir haben wenig zugelassen und unsere Dinger eiskalt gemacht in den richtigen Momenten. Das zeichnet uns einfach aus“, sagte Kapitän Max Kruse im TV-Sender Sky. Matchwinner Eggestein fügte hinzu: „Mich freut es einfach, dass ich der Mannschaft mit den beiden Toren helfen konnte. Wir hoffen, dass es so weitergeht und wir Leverkusen nächste Woche auch besiegen können.“