Achtelfinal-Auslosung : Englische Wochen für Bundesligisten in der Champions League

Jürgen Klopp. Foto: REUTERS/PHIL NOBLE

Nyon Alle drei Bundesligisten müssen im Achtelfinale der Champions League gegen Gegner aus der Premier League ran. Für die Schalker gibt es ein Wiedersehen. Die Bayern treffen auf Jürgen Klopps Liverpooler. Der BVB hat die vermeintlich leichteste Aufgabe der Drei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Brexit für die Bundesliga? Im Duell mit drei Kracher-Gegnern aus England droht den deutschen Teams im Champions-League-Achtelfinale das Aus. Bayern München ist gegen den Vorjahresfinalisten FC Liverpool und Jürgen Klopp genauso wenig Favorit wie Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur oder Schalke 04 im ungleichen Kräftemessen mit Manchester City. Erstmals überhaupt gibt es in der K.o.-Runde drei deutsch-englische Duelle.

Bei den Bayern war der Respekt für Liverpool bereits herauszuhören. "Das ist die Mannschaft der Stunde, Tabellenführer in England, sie spielen wirklich guten Fußball", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Auslosung in Nyon beim Vereinssender. Seine Mannschaft müsse "zwei gute Tage haben", sagte er. Und zeigte sich auch vom Duell mit Teammanager Klopp begeistert.

Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi Infos Reaktionen zur Auslosung

"Er ist ein Top-Trainer. Einer, der lustig ist in Pressekonferenzen. Also haben wir auch ein deutsches Duell auf der Ebene". sagte Salihamidzic. Auch der frühere Dortmund-Coach war vom Los angetan. "Es wird schwierig, sie haben eine Top-Mannschaft, aber für mich ist es schön, nach Deutschland zurückzukehren", sagte Klopp.

Während Bayern und Dortmund als Sieger ihrer Vorrundengruppen zuerst auswärts antreten dürfen, muss Schalke gegen die Citizens erst einmal zu Hause in der Veltins Arena ran. Ein Nachteil für die Elf von Trainer Domenico Tedesco, die zuletzt 2011 im Halbfinale gestanden hatte und zwischen 2013 und 2015 dreimal im Achtelfinale gescheitert war. Die Chance, diesmal weiterzukommen, ist gering. Auch wegen Manchesters Flügelflitzer Leroy Sane - bekanntermaßen ein Ex-Schalker.

Wie Schalkes Sportvorstand Christian Heidel sagte, bringe Sane "eine Mannschaft mit, die sicherlich zu den Topfavoriten auf den Sieg in der Champions League gehört". Für den 55-Jährigen gäbe es laut eigener Aussage "kaum eine größere Herausforderung in diesem Wettbewerb". Trainer Tedesco demonstrierte kontrollierten Optimismus: "Wir werden jedenfalls alles raushauen, um vielleicht für eine Überraschung sorgen zu können."

Dortmund, überlegener Tabellenführer der Bundesliga, geht den Zweikampf mit Tottenham selbstbewusst an. Erinnerungen werden wach an das vergangene Jahr, in dem die Spurs maßgeblich daran beteiligt waren, dass der BVB in der Vorrunde ausschied. "Wir haben sie schon zweimal gehabt. Ein starker Gegner, die Chance stehen fifty-fifty. Die Mannschaft ist top besetzt. Wir sind auch stark, es wird interessant", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky. Er gab gleich auch den Bayern etwas mit auf den Weg.

"Das ist ein schweres Los für die Bayern, die haben aber auch die Möglichkeit zu gewinnen. Das ist ein richtiges Highlight für die Fans." Immerhin: Bayern ist seit 2011, damals war gegen Inter Mailand Schluss, nicht mehr im Achtelfinale ausgeschieden.

Auf dem Weg zum Finale im Estadio Metropolitano in Madrid (1. Juni) steigen die Achtelfinal-Hinspiele am 12./13. und 19./20. Februar. Die Rückspiele finden am 5./6. sowie 12./13. März statt. Die meisten deutschen Begegnungen überträgt der TV-Sender Sky. Dieser hat bei den Hinspielen das Erstzugriffsrecht, der Livestream-Anbieter DAZN zeigt die übrigen beiden Partien. Die deutschen Rückspiele laufen allesamt bei Sky.

Die deutschen Mannschaften in der Europa League verschlägt es derweil nach Osteuropa. Wie die Auslosung im Anschluss an die Königsklassen-Ziehung ergab, muss sich Bayer Leverkusen im Sechzehntelfinale am 14. und 21. Februar mit FK Krasnodar aus Russland auseinandersetzen, DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt trifft auf die Ukrainer von Schachtjor Donezk.

(rent/dpa)