FC Schalke 04: Naldo verlängert bis 2020

Gelsenkirchen Bundesligist Schalke 04 setzt weiter auf die Dienste des brasilianischen Routiniers Naldo. Wie der Vizemeister am Mittwoch bekannt gab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 36 Jahre alten Innenverteidiger bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Naldo dürfte seine Karriere somit wohl auf Schalke beenden. Nach Vertragsende wäre er fast 38 Jahre alt. „Es ist ein großartiger Verein mit unglaublichen, treuen Fans, die immer hinter uns stehen. Und ich freue mich auf weitere erfolgreiche Jahre bei diesem tollen Club“, sagte Naldo, dem in 75 Pflichtspielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal neun Tore für die Königsblauen gelangen. In der „Sport Bild“ (Mittwoch) schloss Naldo nicht aus, noch weitere Jahre auf Schalke dranzuhängen. „Vielleicht schaffe ich es auch noch, mit 40 Jahren in der Bundesliga zu spielen.“