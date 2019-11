EM-Qualifikation : 17 von 24 Teilnehmern stehen fest

Düsseldorf Das Teilnehmerfeld der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr nimmt Form an. Bis Dienstag stehen 20 Mannschaften fest. Die Play-offs finden im März 2020 statt.

17 von 24 Teilnehmern der Fußball-EM-Endrunde 2020 (12. Juni bis 12. Juli) stehen fest. Am Sonntag löste am letzten Spieltag der Gruppe B auch Titelverteidiger Portugal das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr. An der ersten paneuropäischen EM in zwölf Städten Europas nehmen jeweils die beiden Gruppenersten (20 Teams) sowie die vier Gewinner der Play-offs der Nations League teil.