NBA-Play-offs : Embiid überragt bei Sieg der 76ers gegen Atlanta

Philadelphia Die Philadelphia 76ers haben in den NBA-Playoffs gegen die Atlanta Hawks ausgeglichen. Überragender Spieler beim 118:102-Sieg war Center Joel Embiid. Die Utah Jazz gewannen derweil Spiel eins gegen die Los Angeles Clippers.

Die Philadelphia 76ers haben in den NBA-Playoffs gegen die Atlanta Hawks ausgeglichen. Die 76ers gewannen ihr Heimspiel am Dienstagabend (Ortszeit) 118:102 und egalisierten damit die Niederlage zum Start in die Halbfinal-Serie in der Eastern Conference. Zum Einzug in die Conference-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. Überragender Spieler auf dem Feld war 76ers-Center Joel Embiid mit 40 Punkten und 13 Rebounds sowie 2 Vorlagen.