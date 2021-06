Klimavorhersage bis 2030 veröffentlicht : Wetterdienst erwartet anhaltenden Trend zu höheren Temperaturen und Trockenheit

Offenbach Die kommenden Jahre werden ein halbes bis ganzes Grad wärmer und voraussichtlicher auch trockener. Das geht aus der aktuellen dekadischen Klimavorhersage des Deutschen Wetterdiensts hervor.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden neun Jahren einen anhaltenden Trend zu höheren Temperaturen und häufiger Trockenheit. Das geht aus einer neuen sogenannten dekadischen Klimavorhersage hervor, die der DWD am Freitag in Offenbach veröffentlichte. Der DWD hat darin für Deutschland, Europa und die Welt neu berechnet, um wie viel Temperatur und Niederschläge in den Jahren 2021 bis 2030 vom vieljährigen Durchschnitt des Zeitraums 1991 bis 2020 abweichen könnten. Demnach wird in Deutschland für 2021 bis 2025 ein Temperaturplus von einem halben bis einem Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der vergangenen rund 20 Jahre erwartet.