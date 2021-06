Sieg in Berlin : Bayern-Basketballer gleichen Finalserie aus

Sieg in Berlin

Berlin Der FC Bayern kann wieder auf den Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft hoffen. Nach der Niederlage zu Hause holte sich das Team durch einen Sieg in Berlin den Heimvorteil zurück.

Pokalsieger Bayern München hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft in der Basketball Bundesliga (BBL) einen wichtigen Auswärtserfolg gefeiert. Bei Titelverteidiger Alba Berlin gewannen die Münchner Spiel zwei der Best-of-five-Serie mit 76:66 (35:26) und glichen knapp 24 Stunden nach der Auftaktniederlage zum 1:1 aus. München hat nun im dritten Spiel am Samstag (15.00 Uhr/MagentaSport) erstmals Heimrecht und darf bis zu 1300 Fans in seine Halle lassen.