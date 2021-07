DFB nicht titelreif : Lahm kritisiert Ex-Bundestrainer Löw scharf

1 Nach seinem Aus als Bundestrainer muss Joachim Löw nun scharfe Kritik von Ex-Nationalspieler Philipp Lahm einstecken. Dieser fand deutliche Worte zum EM-Aus.

Lahm (37) zeigt sich angesichts des Bundestrainerwechsels von Löw auf den Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick zwar "optimistisch". Dennoch werde es "eng", bei der WM in Katar 2022 um den Titel mitzuspielen: "In so kurzer Zeit kann sich die Mannschaft nicht einspielen, nicht finden. Das ist ein Prozess, der ein paar Jahre dauert. Aber bis zur Heim-EM 2024 sollte es klappen, dass wir dann zu den Titelkandidaten zählen." Deutschland müsse zusehen, sich "Erfolge in erster Linie über eine gute Mentalität, individuelle Qualität und Identifikation mit der Aufgabe" zu holen.