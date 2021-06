Wirbel vor England-Spiel : Niederländisches TV untertitelt deutsche Nationalhymne mit falscher Strophe

Düsseldorf Im niederländischen Fernsehen wurde vor dem EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der falsche Hymnen-Text des Deutschland-Liedes angezeigt. Der Sender reagierte nun.

Die Zuschauer in den Niederlanden staunten nicht schlecht, als sie am Dienstagabend vor dem Fernseher saßen. Als vor dem Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft die deutsche Nationalhymne abgespielt wurde, lief eine falsche Übersetzung im Untertitel mit. Inzwischen reagierte auch das niederländische TV auf den Fauxpas.

Das war geschehen: Wie vor jedem Länderspiel üblich wurden auch vor dem Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen England bei der EM im Wembley-Stadion die Nationalhymnen beider Länder gespielt. Das niederländische Fernsehen bot seinen Zuschauern den Service einer Untertitelung dieser Hymnen, damit jeder lesen konnte, was dort gesungen wird. Dieser Service ist in der Regel auch für Hörgeschädigte da. Ähnlich machen es auch die deutschen Fernsehsender ARD und ZDF bei ihren Live-Übertragungen.

Statt „Einigkeit und Recht und Freiheit“ bekamen die niederländischen TV-Zuschauer, die den Untertitel angestellt hatten, also die Zeilen der Strophe zu sehen, die in beiden Weltkriegen gültig war. „Deutschland, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt“, stand plötzlich auf den Fernsehern.