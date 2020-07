Medienberichte : Dynamo Dresden mit Aufstockungs-Antrag gescheitert

Dresden Dynamo Dresden ist mit seinem Vorschlag zur Aufstockung der 2. Liga offenbar gescheitert. Laut übereinstimmenden Medienberichten, teilte die Deutsche Fußball Liga dem Klub mit, dass der Antrag nicht zur Abstimmung gestellt wird.

Dresden sieht sich durch den Neustart der 2. Liga nach der Coronapause enorm benachteiligt. Die Mannschaft musste wegen mehrerer positiver Coronatests, die der Klub mittlerweile anzweifelt, in Quarantäne. Das geballte Programm im Anschluss mit neun Spielen in 28 Tagen sei eine gravierende Wettbewerbsverzerrung gewesen. Dynamo war schließlich als Tabellenletzter abgestiegen.

Laut kicker habe es am 17. Juli Gespräche zwischen DFL und Dynamo gegeben, vier Tage später sei der Antrag auf Aufstockung eingereicht worden. Der Vorschlag soll eine Vergrößerung der 2. Liga auf 19 oder gar 20 Teams vorgesehen haben. In letzterem Fall wäre Dresdens Mit-Absteiger SV Wehen-Wiesbaden auch in der Zweitklassigkeit verblieben.