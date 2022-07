DFB-Pokal kompakt : Favoriten geben sich in der ersten Pokalrunde keine Blöße

Düsseldorf Die ersten Sensationen im DFB-Pokal bleiben aus. Während der Karlsruher SC seine Aufgabe beim Oberligisten TSG Neustrelitz souverän mit 8:0 löste, taten sich der 1. FC Nürnberg gegen Kaan-Marienborn und der VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden deutlich schwerer. Die Pokalspiele vom Freitag in der Zusammenfassung.

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC 0:8 (0:3) Der Karlsruher SC hat nach seinem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Pflichtspielsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TSG Neustrelitz standesgemäß mit 8:0 (3:0) durch.

Der KSC wurde seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Von Verunsicherung nach den Niederlagen beim SC Paderborn (0:5) und gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg (2:3) war nichts zu spüren. Damit darf Karlsruhe erneut von einem Höhenflug im Pokal träumen. In der vergangenen Saison erreichte der Zweitligist das Viertelfinale und scheiterte dort im Elfmeterschießen am Ligarivalen Hamburger SV.

Darko Churlinov (33.) traf vor 22.644 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion für die Stuttgarter, die nach der Gelb-Roten Karte für Waldemar Anton (67.) in einer hektischen Schlussphase in Unterzahl agierten. Mit dem Sieg im Rücken geht es für den VfB nun in die Partie gegen RB Leipzig am 7. August (15.30 Uhr/Dazn) zum Bundesliga-Auftakt.